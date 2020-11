Jim Bakkum, Ruth Jacott en Marlijn Weerdenburg verzorgen op Eerste Kerstdag de muzikale invulling tijdens Stralend Kerstfeest, een nieuw muzikaal kerstprogramma van de EO. In de show wordt vanuit het perspectief van Maria het kerstverhaal verteld, waarbij de artiesten bekende kerstliedjes ten gehore brengen.

Presentatrice Dolores Leeuwin is tijdens het programma te zien als verteller van het verhaal. Bert van Leeuwen brengt persoonlijke verhalen van kijkers. Deze mensen, die afgelopen jaar een moeilijke tijd hebben gehad, worden door de presentator verrast.

"Het is heel bijzonder om mensen die een hoop tegenslagen hebben gehad te bemoedigen door middel van een leuke verrassing", vertelt de EO-presentator. "Wat dit voor hen betekent en hoe ze erop reageren, is onbetaalbaar."

Bakkum, Jacott en Weerdenburg worden bij het vertolken van de muziek begeleid door harpiste Lavinia Meijer en de brassband van het Leger des Heils. De muzikale leiding is in handen van Eric van Tijn, die voor onder meer The Passion ook die rol op zich neemt.

Stralend Kerstfeest is op 25 december om 20.30 uur te zien bij de EO op NPO1.