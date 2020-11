De nieuwe talkshow van Jeroen Pauw is zondagavond gestart met 1,03 miljoen kijkers. In Pauw komt Binnen ontvangt de presentator niet alleen mensen aan tafel, maar gaat hij ook bij ze langs.

Het kijkersaantal levert Pauw een plek op in de dag top 25 van Stichting KijkOnderzoek. Het programma staat op plaats acht, onder Wie van de 3 (1,18 miljoen kijkers) bij SBS6.

Zondagavond is ook een speciale reeks van First Dates gestart waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar de liefde. Naar de eerste uitzending met onder anderen Frits Huffnagel, Irene van der Laar en Jetty Mathurin keken 639.000 mensen. Alleen in het geval van Huffnagel leek er kans op een vervolgdate.

Zondag met Lubach scoort goed met 2,06 miljoen kijkers. Het best bekeken programma van de avond is het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,5 miljoen kijkers.