De Canadese Jeopardy!-presentator Alex Trebek is zondag op tachtigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Dat meldt TMZ.

De quizmaster kreeg in maart 2019 te horen dat hij alvleesklierkanker had, waarna hij meteen begon met een chemotherapie.

Trebek was vooral bekend van het Amerikaanse spelprogramma Jeopardy!, dat hij al sinds 1984 presenteerde. Momenteel was hij bezig met het 37e seizoen van de show. "Alex is zondagochtend vredig ingeslapen", laat een woordvoerder van de show weten. "Hij werd omringd door zijn familie en vrienden."

De makers van het programma zijn trots dat Trebek zo lang de show heeft gepresenteerd. "Zijn geloof in het belang van de show en zijn kracht om door te gaan is een van de dapperste dingen die we ooit hebben gezien."

Trebek is geboren in de Canadese provincie Ontario, maar spendeerde een groot deel van zijn carrière in de Verenigde Staten. Daar liet hij zich eind jaren negentig ook naturaliseren.