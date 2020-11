Anderson Cooper heeft zaterdagavond tijdens een interview op CNN zijn excuses aangeboden, nadat hij eerder de Amerikaanse president Donald Trump omschreef als "een schildpad met obesitas die op zijn rug in de zon ligt te spartelen".

Tijdens een gesprek met de Democratische politicus Andrew Yang werd de quote naar boven gehaald en besloot de presentator door het stof te gaan. "Ik moet toegeven dat ik spijt heb van die woorden. Ik liet mij meeslepen in het moment en dat is niet wie ik wil zijn", stelt de 53-jarige journalist.

Cooper deed de uitspraken over Trump donderdagavond (lokale tijd) nadat de president had beweerd dat er sprake was van verkiezingsfraude. "Dit is de president van de Verenigde Staten. Dit is de machtigste man op aarde. En nu zien we hem als een schildpad met obesitas op zijn rug in de zon spartelen, wetende dat zijn tijd erop zit."