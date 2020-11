De Amerikaanse zondagskranten besteden aandacht aan de verkiezingswinst van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden op de Republikeinse president Donald Trump. Een greep uit de voorpagina's.

De zondageditie van de The New York Times staat stil bij de hoge verkieingsopkomst en het zeldzame verlies voor een zittende president.

The Pittsburg Post-Gazette houdt kantoor in Pennsylvania, de staat die Joe Biden zaterdag over de drempel van de benodigde 270 kiesmannen hielp. De krant geeft op de voorpagina aandacht aan de oproep die Biden doet voor eenheid in het politiek verdeelde land.

De Post-Gazette gaf tijdens de verkiezingscampagne Trump een steunbetuiging. Het was eerste keer sinds 1972 dat het medium achter een Republikeinse presidentskandidaat was gaan staan.

Ook de New York Post stond tijdens de verkiezingscampagne aan de kant van Trump. De krant meldt zondag dat de tijd van Joe Biden is aangebroken.

The Washington Post benadrukt dat Biden met de winst in de staten Wisconsin, Michigan en Pennsylvania de Democratische 'blauwe muur' weer heeft opgebouwd. In 2016 won Trump de voorheen trouw Democratisch stemmende staten van Hillary Clinton.