De Amerikaanse zondagskranten besteden aandacht aan de overwinning van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden op de zittende Amerikaanse president Donald Trump. Een greep uit de voorpagina's.

De zondageditie van The New York Times staat stil bij de grote opkomst en het zeldzame verlies van een zittende president.

De Pittsburgh Post-Gazette houdt kantoor in Pennsylvania, de staat die Biden zaterdag over de grens van de benodigde 270 kiesmannen hielp. De krant besteedt op de voorpagina aandacht aan Bidens oproep tot eenheid in het politiek verdeelde land.

Tijdens de verkiezingscampagne liet de Post-Gazette weten Trump te steunen. Daarmee stond het medium voor het eerst sinds 1972 achter een Republikeinse presidentskandidaat.

Ook de New York Post stond in de campagnetijd aan de kant van Trump. De krant meldt zondag dat het tijdperk van Biden is aangebroken.

De staat Georgia heeft een hertelling aangekondigd vanwege het kleine verschil in het aantal stemmen op Biden en Trump. The Atlanta Journal-Constitution huist in de grootste stad in de staat. De krant kopt dat verkiezingswinst van Biden werd voorafgegaan door een lange week van onzekerheid over de uitslag.

The Washington Post benadrukt dat Biden met de winst in de staten Wisconsin, Michigan en Pennsylvania de Democratische 'blauwe muur' weer heeft opgebouwd. In 2016 won Trump de voorheen trouw Democratisch stemmende staten.

Het lukte Biden, ondanks de hoge verwachtingen van de Democraten, niet om de meeste stemmen te behalen in de traditioneel Republikeins stemmende staat Texas. De Houston Chronicle legt de nadruk op het mandaat dat Biden van de kiezers heeft gekregen.

The Dallas Morning News - eveneens uit Texas - wijst op de historische prestatie van aankomend vicepresident Kamala Harris. De 56-jarige jurist en senator uit Californië is de eerste vrouw die vicepresident van de Verenigde Staten wordt.

Geraldine Ferraro (1984) en Sarah Palin (2008) gingen Harris voor als kandidaat-vicepresident op het stembiljet. Respectievelijk Walter Mondale en John McCain verloren echter de presidentsverkiezingen en daardoor konden de beide vrouwen geen vicepresident worden.

De Los Angeles Times uit Harris' thuisstaat besteedt ook aandacht aan de bijzondere prestatie van de senator, die haar zetel op 20 januari verruilt voor het vicepresidentschap. De krant meldt dat Trump zijn nederlaag nog niet publiekelijk heeft erkend.

In de swingstaat Florida trok de voormalige vicepresident Biden aan het kortste eind. De Miami Herald legt de nadruk op de belofte van de aankomende president om een nieuwe weg in te slaan.