Oh, wat een jaar! is het derde seizoen zaterdag begonnen met gemiddeld 1.761.000 kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het spelprogramma behaalde daarmee voor RTL 4 de vierde plek in de lijst best bekeken programma's.

Het spelprogramma, dat met bekende Nederlanders terugkeert in de tijd, stond voor het eerst onder de leiding van Chantal Janzen. De presentatrice nam het stokje over van Linda de Mol.

Wie het laatst lacht was net als Oh, wat een jaar! om 20.00 uur geprogrammeerd. Presentatrice Wendy van Dijk trok bij SBS6 690.000 kijkers met de eerste aflevering van het tweede seizoen van het verborgencameraprogramma.

Het best bekeken programma van zaterdag wat het NOS Journaal van 20.00 uur, met gemiddeld 2.575.000 kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur, met 2.027.000 kijkers, en actualiteitenprogramma EenVandaag (1.829.000) maken de top drie compleet.