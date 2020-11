Democraat Joe Biden heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen van zijn Republikeinse tegenstander, de huidige president Donald Trump. Biden bereikte zaterdag het benodigde aantal kiesmannen. NU.nl zet op een rij wat verschillende Amerikaanse media over de overwinning schrijven.

CNN

"Amerika heeft zich gewend tot een ervaren stem die kalmte en medeleven heeft geprojecteerd", schrijft CNN. "Hij belooft een meer empathische en wetenschappelijke benadering van de pandemie en belooft de Amerikaanse politiek te stabiliseren na de chaos van vier jaar lang Donald Trump in het Witte Huis."

The New York Times

Joe Biden versloeg president Trump volgens The New York Times door te beloven de beschaafdheid en stabiliteit in de Amerikaanse politiek te herstellen. "Ook belooft hij een agressievere aanpak om de groeiende coronaviruspandemie te bestrijden."

"Het partijdige gekibbel is nog niet voorbij: de Trump-campagne en de Republikeinse advocaten zijn al begonnen met een brede juridische aanval om Democratische stemmen en overwinningen in swingstaten aan te vechten."

USA Today

"Biden heeft een zwaar bevochten wedstrijd gewonnen", aldus USA Today. "Hij belooft een hernieuwde focus op de beschaafdheid die grotendeels afwezig was gedurende vier jaar van chaos en verdeeldheid onder president Donald Trump. De overwinning van Biden zal de natie op een geheel andere koers zetten.

The Washington Post

De winst van Biden werd volgens The Washington Post mogelijk gemaakt door legioenen vrouwen en minderheidsstemmers die het niet eens zijn met de pandemie-aanpak van Trump en zijn "verdeeldheid zaaiende, pestgedrag" zat waren. "Biden's overwinning, het hoogtepunt van vier jaar strijd voor Democraten, kwam na een fel omstreden verkiezing waarin het vier dagen duurde voordat een winnaar werd uitgeroepen."

ABC News

ABC News spreekt over een "tumultueuze en spanningsvolle" campagne. "De zwaarbevochten strijd tegen de president speelde zich af tegen de achtergrond van raciale onrust, de pandemie van het coronavirus en bittere verdeeldheid onder het electoraat."

NBC News

"Bidens overwinning was het hoogtepunt van een van de langste en meest tumultueuze campagnes in de moderne geschiedenis. Hij bleef agressief focussen op Trumps alom bekritiseerde aanpak van de coronapandemie", schrijft NBC News. Voor de meerderheid van de kiezers waren de toenemende besmettingen van het coronavirus een belangrijke factor bij hun stem, volgens de resultaten van de NBC News Exit Poll.