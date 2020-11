De politie heeft een zeventienjarige jongen uit Rotterdam die wordt verdacht van de mishandeling van een cameraman van omroep PowNed aangehouden, zo meldt de politie zaterdag. De cameraman raakte donderdag lichtgewond tijdens opnames bij het Emmauscollege in Rotterdam.

De cameraploeg maakte opnames bij de school voor een item over de docent die bedreigd wordt omdat hij een spotprent in een van de lokalen had hangen. De verdachte gaf de cameraman na wat geduw een klap in het gezicht en probeerde hem ook te schoppen.

De cameraman liep enkele kneuzingen in zijn hand op, zo bleek na een bezoek in het ziekenhuis. Op verzoek van de politie en de vader van de verdachte heeft het slachtoffer aangifte gedaan.

De politie meldt dat er hard wordt opgetreden wanneer journalisten worden mishandeld of belaagd, in het kader van het protocol PersVeilig. Het OM verdubbelt in dat geval de strafeis.