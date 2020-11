Maike Meijer is gestopt met het doen van audities, omdat het haar naar eigen zeggen nooit lukt om op die manier rollen te bemachtigen. Dat vertelt de Toren C-actrice zaterdag in Het Parool.

"Ik word het toch nooit", aldus Meijer. De audities kunnen pijnlijke ervaringen zijn. "De ergste deed ik twee jaar geleden, voor de musical 't Schaep met de 5 pooten. Dat je dan in zo'n bunker, want audities zijn altijd in een soort bunker met kunstlicht en mensen achter een tafeltje, in vijf minuten je hele ziel en zaligheid op tafel moet gooien."

"Die laatste keer dacht ik echt dat ik iedereen van zijn stoel had geblazen. Tot ik iemand in zijn tas naar zijn telefoon zag zoeken en de regisseur een stilte liet vallen en zei: 'Doe dan nu nog maar even je scène.' Ik werd al afgebeld toen ik nog op de fiets zat."

Desondanks ontbreekt het de actrice niet aan werk. "Het grappige is: sinds ik geen audities meer doe, word ik vaker gebeld dan ooit, alleen gewoon door mensen die weten wat ik kan."

Voor ze samen met Margôt Ros succes behaalde met het absurdistische televisieprogramma Toren C speelde Meijer verschillende keren een lijk, in series als Baantjer en 12 steden, 13 ongelukken. "De kunst is zo lang mogelijk te blijven leven voor je sterft", vertelt ze daarover. "In Moord op de taxi, van Baantjer, was ik vrij snel dood. Het is me niet gelukt daar een slepende kwestie van te maken."