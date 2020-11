De eerste aflevering van de talkshow Op1 met het presentatieduo Paul de Leeuw en Astrid Joosten heeft vrijdagavond 1.286.000 kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het programma staat daarmee op de zevende plek in de kijkcijferlijst van vrijdag. Te gast was vertrekkend fractieleider van de VVD Klaas Dijkhoff, die sprak over het vrijdag verschenen verkiezingsprogramma van de VVD. Zanger Rob de Nijs vertelde over zijn laatste album 't Is Mooi Geweest en Paskal Jakobsen en Danny Vera brachten De Nijs' single Wat als later nu is ten gehore.

Eerder presenteerden Sophie Hilbrand en Hugo Logtenburg de talkshow op vrijdagen. Zij zijn doorgeschoven naar de maandagavond en vervangen daarmee Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven.

Laatstgenoemde stopte met Op1 omdat ze het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen gaat presenteren. Dijkstra gaat zich richten op de presentatie van een nieuw programma op NPO Radio 1 en blijft daarnaast Radio Bureau Sport en de kennisquiz Per Seconde Wijzer presenteren.

Het best bekeken programma van de vrijdagavond was voor de zevende keer op rij The Masked Singer op RTL 4, met net geen drie miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met ruim 2,2 miljoen kijkers op de tweede plek. Het RTL Nieuws van 18.30 uur maakt de top drie compleet met 1.725.000 kijkers.