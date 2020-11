Simone Kleinsma en Jamai Loman zijn te zien in de live-uitvoering van Dickens-verhaal A Christmas Carol op Omroep MAX. De omroep maakt vrijdag de cast van Scrooge Live bekend.

Loman zal te zien zijn als Fred Holywell, Kleinsma speelt de geest van het heden. De rest van de cast bestaat uit Remco Veldhuis, Richard Kemper, Plien van Bennekom, Anouk Maas, Kasper van Kooten, Jasmine Sendar, Johnny Kraaijkamp jr., Carrie ten Napel en Ron Brandsteder.

In Scrooge Live, dat eruitziet als een muzikale speelfilm, wordt het verhaal door Remco Veldhuis en Richard Kemper, ook bekend als het cabaretduo Veldhuis & Kemper, op geheel eigen wijze hertaald. De regie is in handen van David Grifhorst en Eric van Tijn.

Voor de show worden nieuwe arrangementen gemaakt van kerstliedjes en internationale hits. Tevens zal in de uitzending aandacht worden gevraagd voor kinderarmoede in Nederland.

Er zijn al diverse bewerkingen gemaakt van A Christmas Carol, de novelle van Dickens die in 1843 verscheen. Zo verscheen er een Disney-versie, een Muppet-film en een speelfilm met Jim Carrey in de hoofdrol.

Het verhaal draait om de verbitterde vrek Ebezener Scrooge, die de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft waarin hij wordt bezocht door drie geesten, die het verleden, het heden en de toekomst representeren. Door deze dromen komt Scrooge tot inkeer.