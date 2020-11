Envy Peru is vrijdag uitgeroepen tot winnaar van het eerste seizoen van Drag Race Holland. De dragqueen vertelt in gesprek met NU.nl dat ze in de supermarkt al regelmatig herkend wordt, vooral door hetero jongens.

Drag Race Holland is de door Fred van Leer gepresenteerde Nederlandse versie van RuPaul's Drag Race, de populaire zoektocht naar een nieuwe dragqueen superster die in Amerika al twaalf seizoenen en allerlei specials lang wordt geleid door de wereldberoemde dragqueen RuPaul. Het programma won meerdere Emmy's en staat bekend om een inclusieve afspiegeling van de lhbti+-gemeenschap.

Toch blijkt ook in Nederland dat deze community niet de enige doelgroep is van het programma. "Ik word in de supermarkt vooral ook herkend door hetero jongens", vertelt de winnaar, die werd geboren als Boris Itzkovich Escobar en op vierjarige leeftijd van Peru naar Nederland verhuisde.

"Ik vind het knap hoe ze het zien, want ik heb mijn mondkapje op en ben dus niet heel herkenbaar. Ze komen dan naar me toe en zeggen: 'Jij zit toch in dat programma met al die dragqueens? Lachen man!' Vaak moeten die jongens het kijken van hun vriendin, maar ze geven me enthousiast complimenten en wensen me succes."

'Daar zit je dan op je kamer op vier hoog beroemd te wezen'

Hoewel de serie al eerder in het jaar werd opgenomen, wisten de finalisten nog niet wie de winnaar was, omdat er meerdere eindes werden gefilmd. "Ik heb ook pas om middernacht mezelf zien winnen. We hadden een evenement gepland in de Gashouder dat nu natuurlijk niet door kon gaan, dus ik heb het klein en intiem gevierd met mijn vriend op de bank. Hij zegt steeds tegen me: 'Daar zit je dan, op je kamertje op vier hoog een beetje beroemd te wezen.'"

Peru was even bang zich niet een winnaar te voelen zonder viering, maar daar brachten de reacties online verandering in. "Het ontplofte echt op mijn sociale media. In Peru werden zelfs viewing party's via Zoom gehouden waar ik beelden van kreeg doorgestuurd. Mensen leven echt mee met de show."

Hoewel Peru door verschillende gewonnen afleveringen als favoriet werd gezien, was achterover leunen er niet bij. "We hebben allemaal kunnen zien hoe een aantal sterke queens door een misstap naar huis werden gestuurd, dus ik moest focussen. Envy Peru is untouchable en straalt perfectie uit, maar ik moest me ook heel kwetsbaar opstellen, bijvoorbeeld tijdens de challenge waarin we naakt poseerden. Eerst snapte ik niet wat dit te maken had met drag, maar nu zie ik hoe belangrijk het is om je comfortabel te voelen met jezelf. Ik werd hierdoor ook geconfronteerd met dingen uit het verleden waarvan ik dacht dat ik ze had verwerkt. Op persoonlijk vlak blijft er werk aan de winkel."

Fred van Leer kroont Envy Peru tot winnaar van Drag Race Holland (Foto: Vincent TV Producties & Boris Meijer)

Representatie van de lhbti+-gemeenschap

Op Drag Race Holland, dat niet alleen op Videoland, maar ook via World of Wonder over de hele wereld te bekijken is, kwam ook kritiek, met name op de jury. In een aflevering werden de looks van non-binaire deelnemers Mama Queen en Chelseaboy, die zich niet thuis voelen in de binaire gendercategorieën man of vrouw, niet goed begrepen door de jury, die week bestaande uit vast jurylid Nikkie Plessen, Ruth Jacott en Carlo Boszhard. Volgens de fans wisten de juryleden te weinig af van de wereld van drag.

Peru begrijpt die kritiek. "We voelden het al aankomen toen dit gebeurde op de runway. Ik ben ervan overtuigd dat de juryleden hun best deden met de kennis van de community die ze op dat moment hadden, maar het was natuurlijk lastig dat Mama Queen haar non-binaire identiteit moest uitleggen in een queer programma. Wij voelden met haar mee en wisten meteen dat de fans hierop zouden aanslaan."

“Het programma heeft ook een rol wat betreft educatie en bijdragen aan de maatschappij. Dat heeft Mama Queen mooi gedaan met haar verhaal. Nu snapt Henriette uit Venlo misschien ook beter wat non-binair is.” Envy Peru

Uiteindelijk draagt het voorval toch bij aan het bespreekbaar maken van verschillende genderidentiteiten, denkt Peru. "Het jurycommentaar is hoe waarschijnlijk de meerderheid van Nederland zou reageren. Het programma heeft ook een rol wat betreft educatie en bijdragen aan de maatschappij. Dat heeft Mama Queen mooi gedaan met haar verhaal. Nu snapt Henriette uit Venlo misschien ook beter wat non-binair is. Dat neemt het programma mee voor een eventueel tweede seizoen."

Peru ziet voor zichzelf een verantwoordelijkheid om de lhbti+-gemeenschap te vertegenwoordigen als eerste Nederlandse Drag Race Superstar. "Ik wil graag nog meer zichtbaarheid voor onze gemeenschap in Nederland en hoop dat mensen kunnen zien dat drag een kunstvorm is en niet slechts een man in een jurk in een bruine kroeg. Als eerste Zuid-Amerikaanse winnares hoop ik ook die cultuur en gemeenschap, die me hard heeft gesteund tijdens Drag Race, waardig te vertegenwoordigen."