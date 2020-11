De plantage van onze voorouders van de VPRO is vrijdag verkozen tot beste podcast bij de Dutch podcast awards. Gijs Groenteman werd uitgeroepen tot de beste host, zo maakte de organisatie bekend.

De plantage van onze voorouders heeft gewonnen in de categorie verhalend. In de achtdelige serie onderzoeken Maartje Duin en Peggy Bouva sporen van het slavernijverleden in hun familiegeschiedenis. Duin als nazaat van een familie die een aandeel had in een Surinaamse plantage, Bouva als nazaat van mensen die daar werden gedwongen tot slavenarbeid.

Groenteman maakt sinds november 2017 Met Groenteman in de kast, waarin hij spreekt met personen die veelal werkzaam zijn in de media- en cultuurwereld.

Tot de andere winnaars behoren De Krokante Leesmap (media en opinie), De stemming van Vullings en Van der Wulp (nieuws en politiek), Taboe talk (brand story), De rode lantaarn (sport), De grote vriendelijke podcast (cultuur en muziek), Met nerds om tafel (tech en wetenschap) en De zelfspodcast (lifestyle, maatschappij en gezondheid).

Vorig jaar werd De brand in het landhuis van Simon Heijmans uitgeroepen tot beste podcast. De verkiezing wordt voor het derde jaar georganiseerd door BNR Nieuwsradio. De winnaars zijn verkozen door het publiek en een jury, bestaande uit onder anderen Simone Wijnands en Wilbert Mutsaers (hoofd Benelux Spotify).