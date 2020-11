Ali B op volle toeren heeft donderdag 630.000 kijkers getrokken, blijkt vrijdag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het muziekprogramma dat donderdagavond zijn rentree maakte, eindigde daarmee op de 21e plaats.

Ali B op volle toeren, dat ook van 2011 tot 2016 werd uitgezonden, keerde dit jaar terug met een bezoek aan zanger Wolter Kroes en rapper Poke. In latere afleveringen zullen onder anderen Patricia Paay, Famke Louise en Edsilia Rombley langskomen.

Tijdens de uitzending van Ali B op Volle Toeren stemden 1,3 miljoen kijkers af op SBS6 voor een nieuwe aflevering van Chateau Meiland. Dat realityprogramma eindigde daarmee op de vijfde plek. Ruim een miljoen mensen keken intussen naar de uitzending van I Can See Your Voice, die door RTL 4 werd uitgezonden.

Het best bekeken programma van de donderdagavond werd een half uur eerder uitgezonden: het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar keken ruim 2,2 miljoen mensen naar. Het Europa League-duel tussen Feyenoord en CSKA Moskou was op RTL 7 goed voor 891.000 kijkers en eindigde daarmee op de twaalfde plaats.