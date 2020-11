Goedele Liekens is onlangs gediagnosticeerd met huidkanker met uitzaaiingen. De 57-jarige Vlaamse presentatrice en seksuologe laat op Facebook weten dat ze daarom tijdelijk een stap terug doet uit de media.

"Het begon enkele maanden geleden met zo'n rare vlek waar dermatologen al jaren voor waarschuwen", vertelt Liekens. "Die vlek werd onmiddellijk weggehaald. Toen dat niet voldoende bleek, kwam er een operatie om het ding flink diep uit te snijden."

De melanoom had zich inmiddels uitgezaaid en daarom wordt Liekens nu behandeld. "Er zijn goede dagen waarop ik vrolijk en energiek leef alsof er niets aan de hand is", zegt de presentatrice.

"Dan forceer ik me om te genieten nu het kan. Er zijn slechte dagen waarop de bijwerkingen van die behandeling me doodmoe, misselijk en ziek maken. Halverwege de trap moeten stoppen voordat je boven in je bed kunt kruipen... lotgenoten kennen het."

Liekens, die naast seksuologe en presentatrice ook actief is in het federaal parlement in België, zal daarom voorlopig rust nemen en zich focussen op de behandeling. "Om er daarna professioneel weer terug voor te gaan!", klinkt ze strijdvaardig. "Je bent nog niet van mij verlost hoor. Opgeven is niet mijn beste eigenschap, dat weet je."