De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaat investeren in ondemandplatformen. Zo zou het vanaf 2022 mogelijk kunnen zijn om 's middags al gratis content te bekijken die pas 's avonds lineair op televisie wordt uitgezonden.

Dit plan staat, naast vele andere strategie- en beleidsaanpassingen, in het Concessiebeleidsplan 2022. Tot nu toe is het op NPO Start alleen mogelijk om al eerder uitgezonden programma's terug te kijken.

Naast de mogelijkheid om de avondprogrammering eerder te bekijken, wil de NPO ook onderzoeken of het mogelijk is om on demand een volgende aflevering van een serie te bekijken, direct nadat een eerdere aflevering lineair te zien is geweest.

In het geval dat de NPO over de rechten van bepaalde content beschikt, wil de publieke omroep deze in sommige gevallen als download beschikbaar stellen.

Ook wordt er nagedacht over het online aanbieden van samenvattingen van opinie- en actualiteitenprogramma's en korte nieuwsbulletins.

Bereik NPO zal dalen

De NPO meldt in het plan dat de omroep in 2019 gemiddeld per week 84 procent van de Nederlandse bevolking bereikte. Dit zal zeer waarschijnlijk niet gaan stijgen.

"In een omgeving met steeds meer aanbod en aanbieders is echter het denken in termen van het vergroten – of zelfs het op het huidige niveau houden - van ons bereik niet realistisch. Relevant bereik blijft vanzelfsprekend van belang, maar van toenemende betekenis is de mate waarin ons aanbod door het publiek voor hen persoonlijk als waardevol wordt beschouwd en welke waarde het publiek eraan toekent voor de samenleving als geheel."