Zondag wordt de vijfhonderdste aflevering van Eén Tegen 100/50 uitgezonden. Caroline Tensen presenteert de spelshow al twintig jaar. Volgens haar ligt het grote succes van de show deels in de kern die nooit is veranderd: "Never change a winning team."

In 2000 presenteerde Tensen het spelprogramma voor het eerst. Hoe ze de allereerste opname heeft ervaren, herinnert ze zich niet meer precies. "Wel heb ik laatst natuurlijk een fragment gezien van die eerste aflevering. Ik zag daar vooral een presentatrice die jong en bleu was. Nu heb ik de show eigen gemaakt en is het meer genieten," aldus de presentatrice.

Dat het programma na twintig jaar nog steeds zo'n succes is, had ook de Tensen zelf niet verwacht. "Dat kun je nooit van tevoren bedenken. Het concept blijkt gewoon te werken."

Aan de inhoud van Eén Tegen 100 is in de afgelopen jaren weinig tot niets veranderd. "Af en toe hebben we dingen veranderd aan de manier van spelen, zoals de escapes. Maar verder hebben we het vooral gelaten," aldus de presentatrice.

'Never change a winning team'

De geringe verandering is volgens Tensen ook een van de succesfactoren van het programma. Tensen: "Je moet ook niet te veel willen veranderen aan zo'n show." Nog een reden voor het grote succes is volgens de presentatrice het feit dat mensen thuis kunnen meespelen met de quiz.

"Mensen zitten toch thuis de vragen te beantwoorden en met elkaar te discussiëren. Moet het nu A of toch B zijn? Dat soort dingen zijn natuurlijk heel erg leuk."

Door de coronacrisis veranderde Eén Tegen 100 in Eén Tegen 50. Volgens Tensen is er enorm hard gewerkt om met het productieteam een vorm te vinden om de quiz zo goed mogelijk door te laten gaan. "Er is keihard gewerkt en uiteindelijk bleek dat we nog gewoon konden knallen."

Hilarische momenten door interactie met kandidaten

In de afgelopen jaren heeft Tensen een enorme hoeveelheid aan kandidaten voorbij zien komen. De interactie met hen was volgens de presentatrice soms lastig, maar zorgde ook vaak voor hilarische momenten.

"Natuurlijk is het bij de ene kandidaat makkelijker dan bij de ander. Soms staat er iemand aan de desk die heel open is en er heel veel zin in heeft, maar soms staat er iemand die aangeeft er liever helemaal niet te staan."

Tensen herinnert zich nog een kandidaat uit het verleden. "Dat was een jongen, die letterlijk helemaal niets heeft gezegd. Hij zei niet eens waarom hij wel of niet voor een antwoord koos. Dat was in het begin heel ongemakkelijk, maar uiteindelijk zorgde dat voor hilarische momenten."

Na twintig jaar gaan de opnames van de spelshow voor Tensen zeker nog niet vervelen. "Iedere keer als ik opnames heb, ben ik blij. Als de opnamedagen weer voorbij zijn vind ik het altijd heel erg jammer."

De 500e aflevering van Eén Tegen 100/50 is zondagavond om 20.00 uur te zien op RTL4.