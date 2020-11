Erik Dijkstra sprak de voorkeur uit om Op1 samen met zijn Bureau Sport-collega Frank Evenblij te presenteren, maar de omroep wil volgens Evenblij het liefst met man-vrouwcombinaties werken. "Ik kan een pruik opzetten, maar dan word ik nog geen vrouw", zegt hij in een interview met Playboy.

Sinds januari presenteert Dijkstra het programma elke maandag samen met Willemijn Veenhoven. De 42-jarige Evenblij heeft daarna niet geprobeerd op eigen kracht een van de presentatoren van het actualiteitenprogramma te worden.

"Hoewel ik nog steeds denk dat Erik en ik samen een dergelijk programma zouden kunnen doen, past Op1 veel minder bij mij dan bij Erik. Dat heeft te maken met het feit dat ze werken met zoveel verschillende duo's, terwijl het programma wel eenheid moet uitstralen."

Evenblij vindt daarnaast dat je in het programma als presentator weinig van jezelf kunt laten zien, terwijl dat juist zijn kracht is bij het maken van programma's zoals Evenblij Maakt Vrienden of Tour du Jour.

'Ivo zet mensen helemaal in de lak'

De presentator en interviewer is zzp'er en ziet veel klussen door de coronacrisis verdampen. Graag zou hij, zoals Ivo Niehe, een vaste plek willen hebben in de programmering van de publieke omroep. Verder wil hij zich niet met de TV Show-presentator vergelijken.

"Het verschil is dat Ivo mensen helemaal in de lak zet, op een heel voorspelbare manier. Verhaaltje in de studio, montage van hoogtepunten, doorspreken van hoogtepunten op locatie. Dat is een vorm die prettig is en waar ik graag naar kijk, maar er komt zelden iets verrassends uit. Ik vind dat niet erg, maar het is wel iets heel anders dan wat ik doe."

