Jeroen van Inkel werkt sinds oktober voor NPO Radio 2, de zender waar ook zijn voormalige Stenders & Van Inkel-collega Rob Stenders werkt. Een reünie behoort tot de mogelijkheden, maar tegen Playboy zegt Van Inkel daar onzeker over te zijn.

"We zitten inderdaad weer bij dezelfde zender, dus misschien dat we dat weer eens kunnen doen. Het lijkt me in ieder geval hartstikke leuk, maar ik ben ook een beetje huiverig. Zitten de mensen nog wel op ons te wachten? Vroeger waren we natuurlijk rebels en recalcitrant. Maar om dat nu nog steeds te zijn - als twee mannen van middelbare leeftijd - dat wordt een beetje zielig. We moeten dus een nieuwe modus operandi vinden die werkt."

Stenders en Van Inkel waren tussen 1987 en 1991 samen op Radio 3 (de voorloper van NPO 3FM) te horen. Het duo werd gevormd, nadat Stenders Adam Curry had opgevolgd.

Hoewel Van Inkel dus niet zeker weet of hij als duo met Stenders er nog toe zal doen, is hij er wel van overtuigd als dj nog steeds relevant te zijn. "Het feit dat ik nu bij NPO Radio 2 mag werken, heeft voor mij deze vraag met een volmondig ja beantwoord. Anders zouden ze me niet hebben gevraagd voor deze job."

De 59-jarige presentator kan terugkijken op een indrukwekkende carrière, maar heeft alsnog redenen om jaloers te zijn op zijn collega's, zoals Mattie Valk van Qmusic.

"Ik ben niet per se jaloers op zijn succes, maar ik ben wel jaloers op zijn jeugd. Hij is the new kid on the block. Hij is de kersverse diskjockey met een eigen stijl die nog een hele carrière voor zich heeft."