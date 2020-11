Gert Verhulst laat zichzelf en zijn gezin volgen voor een nieuwe realityserie. In De Verhulstjes worden de 52-jarige Studio 100-baas en zijn vrouw, kinderen en vader gevolgd.

De opnames voor de realityserie gaan eind deze week van start. Wanneer kijkers de resultaten daarvan kunnen zien, is nog niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of de zakelijke kant van Verhulsts leven aan bod zal komen of dat het alleen om zijn gezinsleven gaat.

Zijn 26-jarige zoon Viktor Verhulst vlogde tijdens de eerste lockdown in België al over hoe het gezin samen de tijd doorbracht. Zender VIER meldt dat zo'n 6,7 miljoen mensen naar de verschillende video's hebben gekeken, verdeeld over de eigen site en YouTube.

"Het was de eerste keer dat we de familie van zo dichtbij konden volgen. Met De Verhulstjes gaan we nu voor een volwaardig programma bij de familie thuis. Een bijzondere bubbel met heel gewone bezigheden", aldus de programmadirecteur van SBS, waar VIER onder valt.