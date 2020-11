Paul de Leeuw werd een dag na de crematie van zijn vader gevraagd om aan de slag te gaan voor BNNVARA. De presentator vertelt woensdag in De Coen en Sander Show dat hij wegens het overlijden van zijn vader al zijn afspraken had afgezegd, maar dat hij het gevoel had dat hij toch in gesprek moest gaan met de omroep.

"Mijn vader was een zakenman in fruit in conserven, en zei altijd: je moet handelen als je aardbeien het best zijn", vertelt De Leeuw in gesprek met Coen Swijnenberg en Sander Lantinga.

"Ik dacht: ik moet mezelf nu verkopen bij BNNVARA. Een dag na de crematie kreeg ik een belletje of ik misschien met Astrid Joosten Op1 wilde gaan doen op vrijdagavond."

De Leeuw benadrukt dat de vrijdagpresentatie van de talkshow voorlopig het enige project is dat hij voor BNNVARA gaat maken. "Ik ben allang blij dat ik iets kan doen voor BNNVARA. Het houdt niet in dat ik meerdere jaren een contract heb, de tijden zijn veranderd. Het gaat erom dat ik plezier ga maken bij mijn programma's. Dat heb ik ook gehad bij RTL, maar ik zoek meer de uitdaging."

De Leeuw, die vanaf vrijdag 6 november samen met Astrid Joosten in Op1 te zien is, wil meer luchtigheid in de talkshow brengen. "Als er iets gebeurt, dan gaan we daar aandacht aan besteden. Maar we zoeken ook de vrolijkheid en energie. We noemen het ook gekscherend Up1, zodat je met een beetje een positief gevoel het weekend in gaat."

Het nieuwe presentatieduo heeft al een proefuitzending opgenomen. "Dat ging hartstikke goed. Ik ben heel blij en iedereen is opgelucht en tevreden."

De Leeuw maakte in 2018 de overstap van de publieke omroep naar RTL, waar hij te zien was in onder meer Ranking the Stars en Holland's Got Talent. In september 2020 werd bekend dat de presentator op eigen initiatief zijn contract met de commerciële zender vroegtijdig had beëindigd.