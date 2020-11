Ruud de Wild moet in quarantaine vanwege de coronabesmetting van zijn partner Olcay Gulsen en zal zijn radioprogramma De Wild in de Middag vanuit huis gaan uitzenden, meldt KRO-NCRV woensdag.

De Wild zelf heeft negatief getest, maar mag volgens de richtlijnen van het RIVM niet de deur uit. Zijn uitzending van woensdagmiddag zal worden overgenomen door collega-dj Paul Rabbering.

Aanstaande vrijdag zou daarnaast het radioprogramma Wild in het Weekend: Ruud vs Olcay van start gaan, maar dat zal logischerwijs op een andere datum plaatsvinden. Gulsens manager laat aan ANP weten dat ook de opnames van haar nieuwe tv-programma Gestalkt uitgesteld worden.

De Wild en Gulsen moesten in oktober ook in quarantaine, nadat het stel terugkwam van een korte vakantie in de Portugese hoofdstad Lissabon.