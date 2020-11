Vijf bekende Nederlanders op een zeilboot: Imanuelle Grives ging de uitdaging aan en ging met Marco Kroon, Victor Reinier, Rintje Ritsma en Caroline van Eeden drie weken de Noordelijke Oceaanroute bezeilen. De deelnemers groeiden in korte tijd erg naar elkaar toe door de ontberingen en de goede gesprekken die ze voerden.

Kijkend naar de deelnemerslijst valt iets op: allemaal worden ze regelmatig in de media beschreven en een deel van hen is flink in opspraak gekomen. Hoewel dat een raakvlak had kunnen zijn, merkte Grives niet direct dat dat was wat de groep bond, vertelt ze desgevraagd aan NU.nl.

"Iedereen heeft heftige gebeurtenissen in zijn of haar leven meegemaakt, toevallig kwamen die van mij en de anderen in de media. Ieder mens draagt dingen met zich mee die moeilijk zijn, die ze gevormd hebben, dat weet je van elkaar. Als BN'er heb je ook bijna een ongeschreven regel: we kennen het klappen van de zweep en weten dat het geen zin heeft te oordelen op basis van wat er geschreven is", aldus de actrice, die eraan toevoegt dat de deelnemers mooie, diepe gesprekken hebben gevoerd over hun verleden en dat de kijker hen echt op een nieuwe manier leert kennen.

Van het dek glijden

Grives werd in 2019 veroordeeld tot een celstraf wegens het bezit van en de handel in drugs. De actrice zat haar straf uit en is onlangs al te zien geweest in Ranking the Stars. Aan Alle hens aan dek wilde ze meedoen voor het avontuur.

"Het is een enorm risico dat je neemt: zeilen is gevaarlijk. Van tevoren werd ons ook gewaarschuwd dat als we van het dek zouden glijden, ze uiteraard alles zouden proberen om ons terug te halen, maar dat niet konden garanderen. Dat heeft me wel even doen twijfelen, maar alleen al door het team dat ons begeleidde voelde het toch heel veilig. En alles wat we qua voorbereiding hadden kunnen doen, is gedaan."

Toch maakte het de zenuwen er niet minder op: naast dat er televisie gemaakt werd, moesten de deelnemers ook gewoon rekening houden met de gevaren van het water en hoe hun lichaam daar op zou reageren. Grives: "Ik was heel erg bang om over te geven en dat het dan niet meer zou stoppen. Er werd ons gewaarschuwd: je lijf heeft het heel zwaar op zee, en als je eenmaal uit balans bent, is het heel moeilijk zonder stabilisatie dat terug te vinden. Uiteindelijk viel het voor mij gelukkig mee, net als voor Caroline, maar de mannen hadden het een stuk zwaarder."

Een levensveranderende ervaring

De tocht van drie weken is voor Grives levensveranderend geweest. "Je beseft heel erg hoe klein je als mens bent, zo midden op de oceaan. We zaten zes dagen varen van land, dan zie je dus niks anders meer dan water. Alle prikkels ontbreken, het is bijna een soort meditatie."

"En zo merk je dat alles wat in je hoofd zit eigenlijk veel groter lijkt dan het is. Het brengt je terug op hoe het eigenlijk is: waar doen we nou zo moeilijk over? En op hoe sterk mensen zijn: we hebben ons als team ingezet en zijn er sterker uitgekomen met z'n allen. Dat je ziet wat je als mens kan op een boot, is echt heel bijzonder."

Alle hens aan dek is vanaf maandag 9 november om 20.30 uur te zien bij SBS6.