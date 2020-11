Na tien jaar maken de Echte Gooische Meisjes, inmiddels de Echte Gooische Moeders, hun rentree op televisie. Het leven van het vijftal is inmiddels behoorlijk veranderd, maar hun vriendschap is alleen maar sterker geworden, vertellen Kimberly Bosman en Bo Wilkes in gesprek met NU.nl.

In 2008 werd het vijftal bij het grote publiek bekend door de reallifesoap Echte Gooische Meisjes, waarin de destijds twintigers gevolgd werden in hun dagelijks leven. Inmiddels zijn Pauline, Leslie, Bo en Kimberly moeder, Florine verwacht een dezer dagen haar eerste kind.

De vijf vrouwen uit het Gooi zijn altijd vriendinnen gebleven en hebben ook samen het Instagram-account Echte Gooische Moeders. "Van volgers kregen we de vraag of er een nieuwe serie zou komen en naar aanleiding daarvan kregen wij het verzoek van productiebedrijven of die serie er ook echt kon komen", aldus Kimberly Bosman (35, rechts op de foto).

Het vijftal moest even nadenken of ze hun leven weer op tafel wilden gooien. "We waren destijds onbezorgde jonge grietjes met nul verantwoordelijkheden", vertelt Bo Wilkes (34, tweede van links). "We hebben nu kinderen, een man, allemaal dingen waardoor je jezelf afvraagt of het wel zo verstandig is."

"Op tv wordt toch alles uitvergroot, zeker dingen die in jouw optiek niet uitvergroot horen te zijn. Maar met het leuke team dat aan de serie werkt hebben we overlegd en toen kwam er al snel een goed gevoel."

'Kan de oude afleveringen niet meer terugkijken'

In de serie wordt een focus gelegd op het (aanstaande) moederschap van de 'Gooische moeders', maar volgens Wilkes laat elk van de vrouwen daarvan een andere kant zien. "Als ik kijk naar mezelf, ben ik de afgelopen vijf jaar óf zwanger geweest of was ik aan het ontzwangeren. In de serie ga ik op zoek wie ik naast het moederschap ook ben, door tijd voor mezelf te vinden."

"Florine verwacht juist haar eerste kindje, Leslie is een jaar geleden voor het eerst moeder geworden en is ook haar eigen ik aan het vinden, Pauline wil graag een derde kind en Kimberly is behalve moeder van een zoon ook druk met haar eigen onderneming. Verder zit er natuurlijk een touch of glamour in en missen de lekkere oneliners van Pauline ook dit keer niet."

Bosman vindt de sfeer onveranderd. "Eigenlijk is het net als vroeger, maar dan met minder flessen rosé, haha. We waren nog jong en deden maar wat." De beautysaloneigenaresse kan daarom de oude afleveringen niet meer terugkijken. "Ik vind het afschuwelijk. Elk moment werd er weer een nieuw glaasje wijn op tafel getoverd, maar zo zit ons leven niet meer in elkaar."

'Band alleen maar hechter geworden'

De nieuwe reallifereeks zal daarom wat meer emotie bevatten dan het glamoureuze en luchtige Echte Gooische Meisjes. "We willen laten zien dat waar je huisje ook staat, je overal tegen dezelfde problemen en kruisjes aanloopt", zegt Wilkes. "Sommige dingen zullen wij misschien net anders oplossen, maar dat neemt niet weg dat we dezelfde herkenbare problematiek als andere mensen tegenkomen. We willen niet alleen het 'Insta-leven' laten zien, maar ook het echte leven waarin onze kwetsbaarheden omhoog komen."

Is de vriendschap tussen de vijf vrouwen in al die jaren veranderd? "Pauline, Kimberley en ik zijn een paar jaar ouder dan Leslie en Florine", legt Wilkes uit. "Twaalf jaar geleden waren we daarom wat minder verbonden met elkaar. Maar hoe ouder je wordt, hoe minder leeftijdsverschil ertoe doet. De band is juist alleen maar hechter geworden, ondanks dat we elkaar misschien door onze gezinslevens minder vaak zien."

"Als je zwanger bent, een kind krijgt, ben je toch meer bezig met je gezin", gaat Bosman verder. "Nu we de serie weer met elkaar maken, is de band weer closer geworden en spreken we elkaar weer vaker. Dat vind ik heel leuk. Alleen gaan de gesprekken nu niet meer over waar we op stap gaan, maar over de tandjes van onze kinderen."

Echte Gooische Moeders is vanaf woensdag 4 november op Videoland te zien, met elke woensdag een nieuwe aflevering.