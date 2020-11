Jan Versteegh neemt de presentatie van het programma Klein maar Fijn op zich. De zoektocht naar de beste miniatuurbouwer van Nederland is vanaf 6 december te zien op SBS6, meldt de zender in een persbericht.

Het programma is zes weken lang op de zondagavond te bekijken. In elke aflevering valt een kandidaat af, tot er in de finale nog drie over zijn.

De bouwwerken van de kandidaten worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Dido Geluk (teamleider modelbouwatelier bij Miniworld Rotterdam) en Bobby de Groot (regisseur, animator en docent aan de Hogeschool van de Kunsten).

Versteegh praat de twee opdrachten die de bouwers per aflevering krijgen aan elkaar en fungeert als "steun en toeverlaat" voor de kandidaten. De presentator is momenteel bij SBS te zien in programma's als Lingo, Echt Waar?! en BINGO! De 100.000 euro quiz.

Klein maar Fijn is vanaf 6 december zes weken lang op zondagavond om 21.30 uur te zien.