Het programma Jachtseizoen van de mannen van StukTV, dat tot op heden enkel te zien was op YouTube, zal komend voorjaar te zien zijn op SBS6. Dat melden de mannen maandag in een uitzending van Shownieuws.

StukTV bestaat uit Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens. In het programma Jachtseizoen proberen de drie mannen een 'uitdager' binnen vier uur te traceren. De uitdagers zijn bekende Nederlanders en moeten zo lang mogelijk onvindbaar blijven voor De Winter, Van der Vlugt en Jurriens

De eerste aflevering van het vijfde seizoen, waarin YouTube-ster Enzo Knol werd opgejaagd, werd bekeken door 1,6 miljoen mensen.

"We zijn toch programmamakers dus het kriebelt enorm om aan de televisiewereld te laten zien wat we kunnen", aldus Giel de Winter van StukTV. "En we dachten dit is het moment. Dus wij gaan naar SBS6 in het voorjaar en dat is een gigantisch spannende stap."

In een later stadium wordt meer bekendgemaakt over de serie die in het voorjaar van 2021 te zien is.