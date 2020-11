Ongeveer twee derde van de Primera-winkels heeft besloten om het omstreden tijdschrift Gezond Verstand niet aan te bieden. Een woordvoerder van de boekhandelketen laat aan NU.nl weten deze afweging te respecteren.

Primera legt uit dat hun distributeur verantwoordelijk is voor de uitzet van nieuwe titels, waaronder Gezond Verstand. De distributeur heeft de winkel echter niet op de hoogte gesteld van de komst van het omstreden tijdschrift en daarop zijn de twee partijen met elkaar in gesprek gegaan.

"Op basis van het uitgangspunt 'vrijheid van meningsuiting' heeft de distributeur besloten het tijdschrift in distributie te brengen. Zij volgen hiermee de Nederlandse wet", aldus de woordvoerder. Primera laat weten dat uitgangspunt te ondersteunen, maar de situatie rond het coronavirus "uiterst serieus" te nemen.

"Om deze reden hebben wij, in overleg met onze distributeur, de mogelijkheid aan de winkels geboden om de geleverde magazines van Gezond Verstand niet in de schappen te leggen." Ongeveer twee derde van de Primera-winkels heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. "Wij respecteren iedere afweging die onze ondernemers hierin maken."

Blad spreekt van 'kunstmatige pandemie'

Bruna en AKO lieten al eerder weten het tijdschrift ondanks de ontstane ophef aan te bieden in hun vestigingen.

In het tweede nummer van het tijdschrift, dat is opgezet door voormalig NRC-correspondent en emeritus hoogleraar Karel van Wolferen, wordt gesproken van "een kunstmatige pandemie". In het blad wordt gesteld dat mondkapjes bij kinderen voor hersenschade kunnen zorgen en dat COVID-19 ongeveer even dodelijk is als de griep.

De inhoud van het tijdschrift, dat ook huis aan huis wordt verspreid, veroorzaakte ophef op sociale media en lokte ook reacties van Tweede Kamerleden uit. "Het verspreiden van desinformatie verpakt onder de noemer 'gezond verstand' heeft niets met journalistiek te maken", twitterde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.