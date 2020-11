Op televisie, in kranten en online gaat het over weinig anders dan het coronavirus en de gevolgen daarvan. Leonie ter Braak maakte een televisieprogramma over het Erasmus MC, waarin het onderwerp amper ter sprake komt. De presentatrice hoopt dat mensen door Uit het leven gegrepen: Erasmus MC meer waardering voor de reguliere zorg krijgen.

In het televisieprogramma gaat Ter Braak in gesprek met de patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. De opnames vonden begin dit jaar plaats, voor de coronapandemie zijn hoogtepunt bereikte in Nederland. De presentatrice gaat in gesprek met kankerpatiënten, spreekt de ouders van een tweejarige jongen die een harttransplantatie heeft gehad en praat met medewerkers over hun dagelijkse bezigheden.

"Mijn hart ging, bij het aankondigen van alle maatregelen en alle cijfers, ook direct uit naar de reguliere zorg. Het schetst heel duidelijk een beeld van hoe belangrijk het is dat die zorg snel weer gewoon opgepakt kan worden."

"Ik denk dat we er te weinig bij stilstaan wat voor impact het heeft op mensenlevens, dat operaties nu niet door gaan en behandelingen niet of minder kunnen worden uitgevoerd. Hopelijk opent het de ogen voor mensen door de persoonlijke verhalen, omdat je ziet wat het nou echt inhoudt", aldus Ter Braak in gesprek met NU.nl.

De presentatrice werd tijdens de opnames wel eens overvallen door de verhalen. "Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen en hoewel ik het gelukkig niet allemaal mee naar huis neem, moet ook ik wel eens huilen. Soms raken de verhalen me zo, dan is het niet meer dan menselijk dat ik emoties toon. Maar ik draai me meestal weg van de camera hoor, het gaat niet om mij en ik wil ook niet dat mensen denken dat ik de hele tijd zit te grienen."

'Het kan mij ook overkomen'

Ter Braak heeft zorg altijd een belangrijk thema gevonden en heeft meerdere programma's gemaakt over het onderwerp, maar Uit het leven gegrepen was ook voor haar een openbaring.

"Ik besef nu meer dan ooit dat het mij ook kan overkomen. Dat het belangrijk is mijn borsten te checken als ik douche, dat ik altijd moet opletten in het verkeer. Door de gesprekken met de mensen die naar het ziekenhuis kwamen ben ik daar echt nog wel meer over gaan nadenken, ook al deed ik het wel al."

"De mensen die ik spreek zijn allemaal overvallen door wat ze hebben: of het nou kanker is, of letsel door een auto-ongeluk. Ze zijn op een dag wakker geworden en ineens was alles anders. Dat kan iedereen meemaken en ik denk dat het goed is te laten zien hoe mensen daarmee omgaan: ja, het leven staat even stil, maar je moet ook hoop houden en doorgaan. Want ondanks dat alles tegenzit voor sommige van de mensen die ik heb gesproken, doen zij dat ook."

Erasmus MC is vanaf dinsdag 10 november om 21.30 uur te zien bij SBS6.