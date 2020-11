Er is een grote kans dat Dennis Schouten PowNed gaat verlaten, bevestigt de presentator maandag in de ochtendradioshow van Wilfred Genee.

Schouten laat weten dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat Genee het nieuws maandag bekend zou maken. "Ik heb boze mensen aan de lijn gehad na wat jij zojuist op de radio riep", aldus de presentator.

Aan NU.nl laat Schouten weten dat de situatie iets ingewikkelder is dan in de radioshow werd toegelicht. Ook is een vertrek nog niet definitief. De presentator, die nog tot het eind van het jaar onder contract staat bij PowNed, is met de omroep in gesprek over het soort contract.

De presentator kreeg voorheen altijd een jaarcontract, maar zou in de toekomst als freelancer worden ingehuurd. Daar heeft Schouten geen trek in. Volgens hem is er echter best een kans dat hij met de omroep alsnog een oplossing vindt.

In juli was er ook sprake van een vertrek, maar dat ontkende Schouten destijds. De presentator meldde toen wel zijn contract te hebben laten aanpassen. Schouten zou twee dagen per week voor de omroep blijven werken.

Eind oktober maakte Schouten bekend verslaggever te worden bij de nieuwe ochtendshow van Wilfred Genee op Radio Veronica. Maandag was de eerste uitzending van het radioprogramma.