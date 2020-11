Olcay Gulsen wordt de nieuwe presentatrice van het SBS6-programma Gestalkt, heeft ze zondag gemeld aan Shownieuws.

Het nieuwe seizoen van Gestalkt is in het voorjaar van 2021 te zien via SBS6. Eerder werd het programma gepresenteerd door misdaadjournalist Thijs Zeeman, die het stokje overnam van zijn collega Alberto Stegeman.

In Gestalkt worden mensen geholpen die langdurig worden lastiggevallen. Samen met het slachtoffer verzamelt het programma zoveel mogelijk bewijs tegen de vermeende stalker, om deze hier vervolgens mee te confronteren.

Zeeman stapte in 2019 over naar RTL om voor die zender onder meer een gelijksoortig programma als Gestalkt te gaan maken. Zeeman Confronteert: Stalkers is vanaf 10 november acht weken lang te zien op RTL5.