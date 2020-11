De NPO is niet van plan de beslissing om Opsporing Verzocht in te korten te herzien. Er was veel kritiek op deze keuze, maar dat heeft niet tot een ander besluit geleid, vertelt NPO1-netmanager Remco van Westerloo aan De Telegraaf.

Per januari zullen de uitzendingen van Opsporing Verzocht minder lang duren dan voorheen. Dit tot grote teleurstelling van de politie, die zegt zich zorgen te maken over de beslissing.

Van Westerloo is echter niet van plan om de verandering terug te draaien. "Bij NPO bestaat al langer de wens een aantal langlopende programma's toegankelijker te maken voor een bredere doelgroep. De gemiddelde leeftijd van kijkers naar Opsporing Verzocht ligt boven de zestig jaar. Het is voor de zender belangrijk dat ook andere doelgroepen worden bereikt."

De netmanager laat weten in gesprek te gaan met de politie. "We zijn zeer doordrongen van het grote maatschappelijke belang van Opsporing Verzocht. Gelijktijdig willen we het merk ook voor de toekomst veilig stellen."