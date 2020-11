Maandagochtend is Wilfred Genee (53), samen met zijn sidekicks Niels van Baarlen (45) en Rick Romijn (57), voor het eerst als vaste ochtendbezetting met Veronica Inside op Radio Veronica te horen. "Ik heb gelijk gezegd dat ik het tussen 6.00 en 9.00 niet zal volhouden."

Het trio neemt samen met nieuwslezeres Florentien van der Meulen de plek in van Giel Beelen die naar Radio 2 is overgestapt.

Om ervoor te zorgen dat de luisteraars Beelen niet gaan missen, wil Genee vooral doen wat hij de afgelopen anderhalf jaar in de middag heeft gedaan. "Het is een beetje jongensachtig, beetje baldadig en prikkelend. Voor die stijl zijn we begin dit jaar beloond met de Gouden RadioRing."

Veronica Inside zorgde ervoor dat het marktaandeel van de zender in de middag kon groeien. Een verplaatsing naar de ochtend, een tijdslot waarop Radio Veronica geen grote rol van betekenis speelt, is voor Genee niet per se een logische stap omhoog.

"Er zijn veel dj's die de ochtend zien als de Champions League van de radio. Die vallen in katzwijm. Ik heb dat niet. Ik vind het hartstikke leuk om naar de ochtend te gaan, maar ik had het ook prima gevonden om de middag te blijven doen. Maar Veronica denkt dat we met dit programma voor een betere instroom kunnen zorgen, zodat we de luisteraar gedurende de dag vast kunnen houden. Nou, prima!"

'Volgens Giel Beelen pas ik meer bij een mannelijk profiel'

Volgens zijn voorganger Beelen sluit Genee veel beter bij het profiel van de zender aan.

"Giel zegt dat ik meer bij die bepaalde mannelijkheid, sport en het ouwehoeren pas. Hij was veel meer van de muziek. Ik geef toe dat ik eerder een presentator dan een klassieke diskjockey ben. De verwachting en de hoop is dat, wat we in de middag hebben neergezet, in de ochtend ook gaan presteren."

Van Baarlen en Romijn zitten tijdens de ochtenduren in hun element. Jarenlang maakten ze samen met Edwin Evers het immens populaire programma Evers Staat Op. Dat Veronica Inside met de illustere radioshow vergeleken zal worden staat volgens Genee al vast.

"Alleen was de rolverdeling destijds anders. Edwin was de vriendelijke dj en Niel en Rick verzorgden het scherpe randje. Bij ons is het eigenlijk omgekeerd. Ik ben wat vileiner. Daarnaast ga ik proberen om wat meer inhoudelijke interviews, zoals ik ze ook voor BNR doe, erin te gooien. Of de luisteraar daar op zit te wachten gaan we zien. Ik heb het gevoel dat het zou kunnen werken."

'Tussen 6.00 en 9.00 houd ik het niet vol'

Genee wil de zender dus best op sleeptouw nemen in de ochtend, maar bedong op zijn beurt wel dat hij niet om zes uur, maar pas om zeven uur 's ochtends mag beginnen.

"Ik heb gelijk gezegd dat ik het tussen 6.00 en 9.00 niet zal volhouden. Ik heb gisteravond de Champions League gepresenteerd en lag rond 1.00 uur in bed. Op maandagavond ben ik ook pas rond half twaalf thuis, dan kan ik niet daarna om vijf uur opstaan. Een uur later is geen probleem, mijn zoontje van acht is dan meestal ook al wakker."

"Niels, Rick en Florentien beginnen om half zeven, die doen de warming up. Die kunnen echt niet wachten om in de ochtend aan de slag te gaan, dat is heel aanstekelijk. Ze gaan me ook een paar keer bellen om te kijken of ik al wakker ben. Na wat Giel is overkomen, is dat wel een leuke gimmick. Rond één minuut voor zeven moet ik binnenkomen."

Angst dat hij zich zal verslapen heeft de presentator niet. "Ik heb me nog nooit verslapen voor zakelijke afspraken. Er zit bij mij een systeem in mijn hoofd waardoor ik automatisch wakker word als er iets belangrijks aanstaande is. Dan slaap ik echter ook onrustig, dat is het enige waar ik me een beetje zorgen om maak."

'Dennis kan net zo irritant zijn als ik'

De 25-jarige Dennis Schouten zal als verslaggever voor Veronica Inside aan de slag gaan. Eerst een week als proef, als het bevalt voor een langere periode. Enigszins verrassend is de nieuwe samenwerking tussen Schouten en diens mentor Genee wel.

Toen de verstandhouding tussen Genee, Johan Derksen en René van der Gijp afgelopen zomer tot het vriespunt was gekelderd, leek ook de relatie met Schouten bekoeld. Volgens Schouten vond Genee dat hij het meer voor zijn oude leermeester op had moeten nemen. Maar die ruzie lijkt te zijn beslecht.

"Dennis kan net zo irritant zijn als ik. Dat vind ik grappig. Net als zijn spontaniteit en z'n accent. Maar Niels (tevens zendermanager van Veronica, red.) heeft wel gezegd dat het niet altijd baldadig hoeft te zijn. Dat imago heeft Dennis natuurlijk gekregen door zijn werk voor PowNed. Hij heeft echter ook genoeg items gemaakt waarin dat niet gebeurt. Maar als het wel gebeurt valt het zo ontzettend op."

"Hij gaat volgende week bij allerlei mensen langs de deur. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we dan gelijk de hele week ruzie hebben. Op zijn tijd mag het best scherp, maar over het algemeen kan het wel wat vriendelijker. Dat kan hij ook wel. En als er een lastige vraag moet worden gesteld dan doet Dennis dat ook. Hij houdt er een aparte manier op na, dat kan ik waarderen."

'Er zal vast wel weer een krasje ontstaan'

Dat Schouten ook weer aan de slag gaat voor Talpa is in zekere zin net zo verrassend. In Schoutens YouTube-programma Roddelpraat deed hij enige tijd geleden beledigende uitspraken over transgenderpersonen. Toen Schouten naar buiten bracht dat het mediabedrijf hem hiervoor op de vingers had getikt, werd besloten de samenwerking stop te zetten.

Dat Schouten zich bij Veronica Inside wél enigszins zal gedragen is volgens Genee best aannemelijk.

"Hij komt onder de beschermende vleugels van Veronica terecht. Ik moest een lans voor hem breken, maar die jongen heeft veel talent. Dennis is Dennis en er zal vast wel een keer een krasje ontstaan en dan zal ik daar zeker op aangesproken worden. Maar daar staat de naam Veronica Inside toch ook gewoon voor?"