De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Even tot hier is zaterdagavond goed bekeken, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Met een gemiddeld aantal kijkers van ruim 1,4 miljoen haalde het satirische programma de derde plek in de kijkcijferlijst.

Na de journaals van 20.00 uur en 18.00 uur was het NPO1-programma van Niels van der Laan en Jeroen Woe, bekend van De kwis, het best bekeken. NPO1 was sowieso goed vertegenwoordigd in de top vijf; Holland's Got Talent is het enige commerciële programma dat in de top vijf te bekennen is.

De finale van Holland's Got Talent, gewonnen door de jonge dansers Tommy en Rowan, trok net geen 1,4 miljoen kijkers.

Özcan Akyol deed goede zaken met Sterren op het doek, waar zaterdag Eva Jinek te gast was. Het Omroep Max-programma op NPO2 haalde een gemiddelde van ruim 1 miljoen kijkers en eindigde op de tiende plek in de kijkcijferlijst. Net achter Kamp van Koningsbrugge dat 1,2 miljoen kijkers haalde.