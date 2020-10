The Masked Singer op RTL 4 heeft voor de zesde keer een kijkcijferrecord gebroken. Afgelopen vrijdag keken bijna 3 miljoen mensen naar het programma. Het is hiermee wederom het best bekeken programma van de vrijdagavond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Zo'n 2.966.000 kijkers stemden af op de zesde aflevering van The Masked Singer. Tot nu toe scoort het programma elke week beter dan de vorige.

The Masked Singer is een van oorsprong Koreaans televisieformat dat ook in Engeland en de Verenigde Staten een groot succes is. In het programma zingen bekende mensen een lied terwijl ze onherkenbaar verkleed zijn. In de aflevering van afgelopen vrijdagavond werd onthuld dat Famke Louise de aap in het gele pak was. Achter het masker van de lama bleek presentator Joris Linssen schuil te gaan.

De tweede plaats op de kijkcijferranglijst was voor het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2.149.000 mensen naar keken. Jinek, de talkshow die direct na The Masked Singer wordt uitgezonden op RTL 4, staat op de derde plek met 1.539.000 kijkers. Het nieuwe seizoen van Droomhuis Gezocht van Omroep MAX op NPO1 startte vrijdagavond met 1.053.000 kijkers en eindigt daarmee op de negende plek.