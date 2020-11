Op dinsdag 3 november nemen Donald Trump en Joe Biden het tegen elkaar op in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. NU.nl zet op een rij waar je alle tv- en radioprogramma's en podcasts over de verkiezingen kan bekijken en beluisteren.

Radio

NPO Radio 1

Wanneer: Elke zaterdag, vanaf zaterdag 31 oktober

Op NPO Radio 1 is sinds zaterdag 31 oktober twee keer per dag, om 11.30 en 15.30 uur, een samenvatting te horen van alles wat er op NPO Radio 1 wordt gezegd over de verkiezingen. Ook wordt er een update gegeven van wat er op dit gebied op sociale media gaande is, met de presentatie van Ilan Hoekstra.

NOS Amerika Kiest

Wanneer: Dinsdag 3 november om 00.00 uur

Zender: NPO Radio 1

Lara Rense en Chris Kijne nemen de luisteraar mee de verkiezingsnacht in. Vanuit Washington brengt correspondent Marieke de Vries de uitslagen en het laatste nieuws. Mattijs van de Wiel, Lucas Waagmeester en Eva Wiessing zijn als verslaggevers in het land en er is contact met Nederlanders (ook kiesgerechtigde) in vooral de swingstaten.

Televisie

M & de Housewives van Bucks County

Wanneer: Maandag 2 november om 22.15 uur

Zender: NPO2, KRO-NCRV

Margriet van der Linden gaat op zoek naar de kiezers die beslissend kunnen zijn bij de verkiezingen: de vrouwen in de Amerikaanse voorsteden. Ze reist af naar Bucks County, een gebied met typisch Amerikaanse voorsteden in swingstaat Pennsylvania.

M & de Housewives van Bucks County deel 2

Wanneer: Dinsdag 3 november om 22.35 uur

Zender: NPO2, KRO-NCRV

Vervolg van maandag 2 november.

NOS Amerika Kiest

Wanneer: De nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 november, 23.30 uur

Zender: NPO1

De NOS maakt een nachtvullende uitzending, met de presentatie van Rob Trip, Jeroen Wollaars en Malou Petter. Er wordt geschakeld met verslaggevers in de Verenigde Staten. Ook zijn er zowel in de studie als via Skype gasten. Waaronder Nederlandse en Amerikaanse aanhangers van Trump en van Biden en de huidige ambassadeur van de Verenigde Staten, Pete Hoekstra, en diens voorganger, Timothy Broas.

RTL Nieuws: Amerika kiest

Wanneer: Woensdag 4 november om 5.30 uur

Zender: RTL 4

RTL Nieuws-presentatoren Daphne Lammers, Peter van Zadelhoff en Jan de Hoop werken samen met de correspondenten en verslaggevers ter plaatse naar de uitslag toe.

Goedemorgen Nederland

Wanneer: Woensdag 4 november

Zender: NPO1 om 7.30 uur

Goedemorgen Nederland staat in een extra lange uitzending uitgebreid stil bij de Amerikaanse verkiezingen.

RTL Z Special: Uitslagen Amerikaanse Verkiezingen

Wanneer: Woensdag 4 november om 9.15 uur

Zender: RTL Z

Carien ten Have gaat in gesprek met deskundigen over de economische en politieke gevolgen van de verkiezingen.

Podcast

Amerika Podcast

Zender: BNR Nieuwsradio

In de Amerika Podcast van BNR Nieuwsradio is er een vrij gesprek te beluisteren tussen twee Amerikakenners/-correspondenten: dertiger Jan Postma en journalistiek veteraan Bernard Hammelburg.

Can He Do That?

Zender: The Washington Post

Deze podcast probeert op objectieve wijze het presidentschap van Trump te doorgronden. Iedere week worden vragen beantwoord als 'Kan Trump militairen inzetten tegen demonstraties?' en 'Kan Trump zomaar tweeten wat hij wil?'.

Trumpcast

Zender: Slate

Twee journalisten van het Amerikaanse online tijdschrift Slate proberen te doorgronden wat voor man Trump is en hoe de huidige situatie in het land is ontstaan. Verslaggevers en historici worden aan het woord gelaten.

Pod Save America

Presentatoren en voormalig medewerkers van president Obama bespreken twee keer week het politieke nieuws in Pod Save America.

Presidential Podcast

Zender: NRC en VPRO

VPRO-presentator Chris Kijne en de NRC-correspondent in de Verenigde Staten bespreken in de Presidential Podcast het laatste nieuws rond de Amerikaanse president.