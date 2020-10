Het kunst- en cultuurprogramma Mondo stopt na dit seizoen. Het VPRO-programma sluit volgens de NPO onvoldoende aan bij het NPO2-publiek.

"We zijn met veel ambitie en enthousiasme aan Mondo begonnen. Helaas hebben we na overleg met de VPRO de conclusie moeten trekken dat dit programma onvoldoende aansluit bij het NPO2-publiek", aldus netmanager Gijs van Beuzekom.

"Liefhebbers van kunst en cultuur blijven bij NPO2 aan het juiste adres: onze programmering ontwikkelt zich continu en we zijn altijd in gesprek over nieuwe plannen."

Mondo is de opvolger van VPRO Boeken en Vrije Geluiden en is sinds begin dit jaar te zien bij de VPRO. De presentatie is in handen van Nadia Moussaid.