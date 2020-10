Jeroen Pauw begint op zondag 8 november met zijn nieuwe programma Pauw komt Binnen, maakt BNNVARA vrijdag bekend.

De talkshow zal telkens ergens anders worden opgenomen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een tbs-kliniek of een verpleeghuis. De eerste aflevering wordt opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen, waar Pauw over de impact van het coronavirus zal spreken met zorgprofessionals.

Pauw laat weten dat hij ontzettend veel zin heeft in de nieuwe klus. Hij vindt het belangrijk om mensen te spreken die normaliter niet in een talkshow zouden verschijnen. "Daarom wil ik graag ook de mensen spreken over wie het in de talkshow al die jaren ging, zonder dat ze erbij konden zijn."

De reeks zal bestaan uit zes afleveringen en zal vanaf 8 november wekelijks om 22.20 uur te zien zijn op NPO1.