CEO Peter de Mönnink vertrekt op 31 december bij Talpa Network. Zijn rol zal worden overgenomen door rvc-lid Pim Schmitz, meldt Talpa Network vrijdag.

In een verklaring laat De Mönnink weten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. "Ondanks COVID-19 staat er een robuust bedrijf met een groeipotentieel dat is gebaseerd op uitstekende mensen. Hun creativiteit wordt continu verankerd in krachtige merken. Toch is het na zoveel jaren een goed moment om mijn ambitieniveau te verleggen."

John de Mol laat in een reactie weten dat hij het "meer dan spijtig" vindt dat De Mönnink opstapt. "Peter heeft de afgelopen jaren met een enorme inzet en ambitie gewerkt aan het vormgeven van Talpa Network dat we in 2017 zijn gestart."

"En terwijl we volop in de groeifase zaten, brak afgelopen voorjaar COVID-19 uit, waarbij Talpa Network midscheeps werd geraakt. Het vermogen van Peter om vervolgens koers te wijzigen en de gevolgen direct aan te pakken, hebben ervoor gezorgd dat we nu tegen een stootje kunnen."

De Mönnink was sinds 2014 CEO van SBS en werd eind 2018 CEO van Talpa Network. Wat hij hierna gaat doen, is nog niet bekend.