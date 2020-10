Bijna een miljoen mensen hebben donderdagavond naar de eerste aflevering van I Can See Your Voice op RTL 4 gekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het programma staat hiermee op de zevende plek in de kijkcijferlijst. In I can See Your Voice hoeven de kandidaten niet te zingen, maar moet men aan andere aspecten zien te ontdekken of de betreffende persoon muzikaal talent heeft.

Het best bekeken programma van de donderdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Ruim 2,2 miljoen mensen stemden hierop af. Beste Zangers staat met ruim 1,6 miljoen kijkers op de tweede plek. Het NOS Journaal van 18.00 uur maakt de top drie compleet met bijna 1,6 miljoen kijkers.

Chateau Meiland haalt de vierde plek in de kijkcijferlijst met 1,3 miljoen kijkers. Vorige week trok het programma nog bijna 1,7 miljoen kijkers.