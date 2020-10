Akwasi wil een alternatief journaal gaan maken met Omroep Zwart. De rapper vindt dat het NOS Journaal geen volledig beeld schetst van het nieuws in de wereld. Dat vertelt hij donderdagavond in Jinek.

"Ik wil een toevoeging op het journaal, met voor nu als werktitel: Journaal op Zwart. Daarin laten wij werelden zien binnen Nederland, die je normaal gesproken niet ziet."

Als voorbeeld noemt Akwasi het aantal correspondenten van de NOS in Afrika. "Wist je dat de NOS twee correspondenten heeft voor 45 landen in Afrika. Dat is van de zotte en dat willen wij veranderen, want onze redactie bestaat uit de wereld."

Jinek is vooral benieuwd hoe Akwasi van plan is in een korte tijd een nieuwsorganisatie als NOS gaat opzetten, aangezien daar honderden mensen werken. "Praktisch onmogelijk", stelt ze, maar Akwasi kijkt daar anders naar. "We hebben expertise nodig en ik ben daar al jaren voor aan het scouten."

De rapper denkt dat het "na 30 jaar nog steeds fout gaat" op het gebied van diversiteit bij de NPO omdat redacties en sleutelposities "niet gemêleerd genoeg" zouden zijn. Met zijn eigen omroep wil hij daar verandering in brengen. "Ik waardeer de inspanningen bij de NPO, maar het kan beter en daarom proberen we dit nu met Omroep Zwart te doen."