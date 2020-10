Ronald Ockhuysen stopt na vijf jaar als hoofdredacteur van Het Parool. De 54-jarige journalist wordt vanaf 1 januari directeur communicatie en strategie bij Chios Media, het bedrijf van Joop van den Ende. Dat meldt hij donderdag op de website van Het Parool.

"Na al die mooie en enerverende jaren bij Het Parool is het tijd om plaats te maken", zegt Ockhuysen. "Het is gezond als een ander persoon met nieuwe ideeën de koers overneemt. Ook ben ik na bijna dertig jaar journalistiek toe aan iets anders."

Ockhuysen werd in 2015 benoemd tot hoofdredacteur van de middagkrant, nadat hij de voorgaande vijf jaar deel uitmaakte van de hoofdredactie als adjunct-hoofdredacteur. Voor zijn periode bij Het Parool was hij zeventien jaar theater-, film- en mediajournalist bij de Volkskrant.

In zijn eerste jaar als hoofdredacteur moest Ockhuysen reorganiseren bij Het Parool, dat op werkdagen een oplage van 45.000 gedrukte exemplaren kent. In 2017 en 2018 werd de krant verkozen tot World's Best Designed Newspaper.

Uitgeverij DPG Media gaat de komende maanden met de redactie op zoek naar een opvolger van Ockhuysen.