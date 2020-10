Het soul-, funk- en jazzradiostation Sublime en de andere activiteiten van het gelijknamige productie- en audiobedrijf zijn overgenomen door NRC Media, meldt NRC donderdag. De FM-radiozender, vijf digitale radiostations en het audioproductiehuis komen in handen van de mediagroep.

Sublime, dat wekelijks door ongeveer 350.000 mensen wordt beluisterd, zal zelfstandig blijven opereren binnen NRC Media. Met de overname wil de mediagroep verder groeien in de audiomarkt, zegt bestuursvoorzitter Dominic Stas.

"We willen onze eigen NRC-journalistiek nog meer gaan vertalen naar audio", aldus Stas. "We willen ook meer commerciële podcasts gaan produceren en deze breder gaan distribueren. Met de overname van Sublime zetten we deze ambitie kracht bij, doordat we zo in één keer productiefaciliteiten, talent én audiodistributie in huis halen."

Sublime bestaat sinds 2004 en zendt veelal non-stop soul-, funk- en jazzmuziek uit.