Dennis Schouten wordt verslaggever bij de nieuwe ochtendshow van Wilfred Genee op Radio Veronica. Dat zegt de 25-jarige presentator woensdag in zijn YouTube-programma RoddelPraat.

Veronica Inside, de show van Genee, is momenteel nog dagelijks tussen 16.00 en 18.00 uur te horen. Vanaf 2 november verhuist het programma naar de ochtend.

Genee vervangt hiermee Giel Beelen, die recentelijk de overstap maakte naar NPO Radio 2. Ook sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn verhuizen mee.

Schouten zegt dat hij zijn rol als verslaggever eerst een week wil proberen. "Om te kijken of ik het vroeg opstaan wel aankan", aldus de verslaggever. Het is nog onduidelijk wat hij precies gaat doen tijdens het ochtendprogramma. "Ik sta ergens op locatie en de rest gaan we ontdekken."

Het is niet de eerste baan van Schouten bij Talpa. Eerder maakte hij items voor het televisieprogramma Veronica Inside. Verder werkt hij als verslaggever bij PowNed en NieuwNieuws.

Het radioprogramma Veronica Inside is vanaf maandag dagelijks te horen tussen 7.00 en 9.00 uur.