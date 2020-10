Het programma Opsporing Verzocht wordt volgend jaar ingekort, minder vaak uitgezonden en naar een latere uitzendtijd verplaatst. Dat bevestigt een woordvoerder van de NPO woensdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf, waaruit blijkt dat de politie zich zorgen maakt om de wijzigingen bij het programma.

Volgens de NPO blijft het programma, waarin onopgeloste misdaadzaken aan de kijker worden voorgelegd in afwachting van tips, een prominente plek behouden. Ze hopen het programma met de wijzigingen 'toekomstbestendig' te houden.

"Zo denken we dat Opsporing Verzocht nog beter tot zijn recht komt om 21.30 uur op de vaste dinsdagavond. In goed overleg met AVROTROS en het Openbaar Ministerie wordt de programmalengte iets korter en staan er volgend jaar iets minder afleveringen gepland dan dit jaar", aldus de woordvoerder.

'Lange zomerstop brengt continuïteit ernstig in gevaar'

Coördinator van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie Franki Klarenbeek, uit in een interne brief bij de politie, in handen van De Telegraaf, haar zorgen over de verkorte duur van de afleveringen van dertig minuten en de verlengde zomerstop.

Ze is bang dat een zomerstop van veertien weken "de continuïteit ernstig in gevaar brengt". Zaken die in de zomer aandacht nodig hebben, zouden hierbij vertraging oplopen, omdat de politie minder tips van het publiek binnenkrijgt. Door de kortere tijdsduur kunnen minder zaken worden besproken.

Een woordvoerder van AVROTROS laat aan De Telegraaf weten dat de NPO beslist wanneer en hoe vaak programma's worden uitgezonden. "Met een oplossingspercentage van 40 procent is het belang van Opsporing Verzocht voor de samenleving groot. AVROTROS blijft in gesprek met de NPO om er samen voor te zorgen dat Opsporing Verzocht een voorname plek in de programmering behoudt en net zoveel zaken als nu kan blijven oplossen", aldus een woordvoerder.