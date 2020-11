Wendy van Dijk keert zaterdag terug met haar verborgencameraprogramma Wie Het Laatst Lacht. Aan NU.nl vertelt de 49-jarige actrice en presentatrice hoe de huidige tijdgeest door haar hoofd spookt wanneer ze nieuwe typetjes bedenkt.

In Wie Het Laatst Lacht neemt Van Dijk bekende en onbekende Nederlanders in de maling, terwijl alles wordt vastgelegd door de verborgen camera. Het eerste seizoen werd goed bekeken en de presentatrice merkte dat het ook bij de jongere generatie goed aansloeg.

"We kregen van veel mensen reacties van: eindelijk zit ik weer eens met mijn puber voor de buis. Die generatie is ook heel erg van de pranks, maar eigenlijk hebben we dat niet meer zo op de Nederlandse televisie, dus ik spring graag in dat gat."

Ondanks dat het programma qua format grotendeels hetzelfde is gebleven, komt Van Dijk wel met nieuwe typetjes. "Als je mensen hebt die het programma al gezien hebben, dan trappen ze daar niet meer in. Daarom hebben we drie nieuwe gecreëerd."

Rekening houden met gevoeligheden binnen de tijdgeest

Afwezig in Wie het Laatst Lacht is Van Dijks voormalig Japanse alter ego Ushi. "Ushi was jarenlang een hit, iedereen vond het fantastisch, maar dat zou ik nu zeker niet meer maken. Ik was überhaupt in het begin heel erg verbaasd (over de controverse, red.), omdat ik dacht: het gaat helemaal niet om een nationaliteit, ik ben gewoon aan het acteren."

Binnen de huidige tijdgeest liggen zulk soort personages dus gevoeliger en daar is Van Dijk zich van bewust. "Daar wordt zeker rekening mee gehouden en het schiet ook door mijn hoofd. Het enige wat nog een beetje kan schuren is mijn nieuwe typetje oma Rietje. Dan denk ik: oh, ik hoop toch niet dat mensen denken dat ik ouderen op de hak neem, terwijl je daar vroeger niet eens bij stil zou staan."

Daarnaast is niet alleen Ushi voor Van Dijk passé, maar ook het in de maling nemen van internationale sterren. "Als ik dat nu als een oude oma zou doen en naderhand zou zeggen 'joe, ik ben het', dat werkt niet. Weten zij veel."

Trots op recente successen bij SBS6

Waar haar oude RTL-programma's Dance Dance Dance en Superkids - die bij RTL 4 al op hun retour waren, benadrukt Van Dijk - matig scoorden op SBS6, zijn haar recente programma's stuk voor stuk succesvol gebleken. We Want More en Wie van de Drie trekken consistent een miljoenenpubliek, de terugkeer van, een geheel coronaproof, Hart in Aktie sloeg aan en Wie het Laatst Lacht hield zich vorig seizoen goed staande tegenover Van Dijks voormalige kijkcijferhit, The voice of Holland.

Dat succes doet haar dan ook goed, wetende dat haar nieuwe titels enorm onder een vergrootglas liggen. "Martijn (Krabbe, red.) zei nog tegen mij in het begin: jezus lieverd, wat ga jij doen, je moet jezelf helemaal opnieuw gaan bewijzen."

De presentatrice is er dan ook trots op dat haar nieuwe programma's veel kijkers trekken, waaronder Wie van de Drie momenteel. "Dat is echt genieten. We zijn aan het bouwen met die titels en het is dan heel fijn als iets aanslaat." Van Dijk verwacht dan ook dat het terug zal keren voor een tweede seizoen.

Wie het Laatst Lacht is vanaf zaterdag wekelijks om 20.00 uur te zien op SBS6.