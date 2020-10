Paul de Leeuw gaat vanaf 6 november samen met Astrid Joosten de uitzending van Op1 op de vrijdagavond presenteren.

De Leeuw zegt erg blij te zijn met de nieuwe presentatieklus. "Het is een ongelooflijke eer om samen met Astrid Op1 op vrijdag een beetje meer het weekendgevoel te gaan geven. En het is ook een uitdaging om met dit team naast sfeer te maken, ook een iets serieuzere kant van mezelf te laten zien", aldus de 58-jarige De Leeuw in een verklaring.

Ook Joosten is erg enthousiast. "Ik had heel veel zin om weer gesprekken te voeren op televisie. Dat ik dat ook nog eens met Paul mag doen, maakt dat ik me er zeer op verheug."

Momenteel vormen Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg het presentatieduo dat de talkshow op vrijdagen presenteert. Zij gaan vanaf 6 november de Op1-uitzendingen op de maandagavond presenteren. Dit zal tenminste duren tot het eind van dit jaar.



De huidige gezichten op maandagavond zijn Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven. Laatstgenoemde kondigde afgelopen week aan te stoppen met haar presentatie van Op1, omdat zij presentator wordt van het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen.

Ook Dijkstra zal na komende maandag niet meer te zien zijn in de talkshow. Hij gaat zich richten op de presentatie van een nieuw, wekelijks programma op NPO Radio 1 en blijft daarnaast het gezicht van Radio Bureau Sport en de kennisquiz Per Seconde Wijzer.

Op1 is van maandag tot en met vrijdag rond 22.15 uur op NPO1 te zien.