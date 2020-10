Het Belgische Openbaar Ministerie vindt dat Jan Kooijman en SBS Belgium niet hoeven te worden vervolgd in een sinds 2016 slepende zaak rond het programma Opgejaagd. De twee partijen werden aangeklaagd voor belaging, laster en elektronische overlast, maar volgens het OM hoeft de rechter geen straf op te leggen, meldt AD woensdag.

De presentator en het televisiebedrijf moesten zich verantwoorden, omdat ze in 2016, voor het programma waarin daders van stalking werden opgespoord en geconfronteerd, een voormalig dierenarts zouden hebben lastiggevallen. De man wilde niet op camera reageren en toch verscheen Kooijman meermaals met een cameraploeg bij zijn huis. De man werd niet herkenbaar in beeld gebracht, maar de gevel van zijn woning was wel zichtbaar.

De dierenarts diende een aanklacht tegen SBS en Kooijman in. Inmiddels hebben de partijen het conflict uitgesproken en is de toegebrachte schade vergoed. Tevens is het OM van mening dat Kooijman en zijn collega's niet uit slechte wil handelden en zich er niet bewust van waren dat ze een wet overtraden.

Daarom vindt het OM dat het bij een schuldigverklaring moet blijven, zonder veroordeling. Dit zou betekenen dat de presentator geen straf of strafblad krijgt. De advocaat van Kooijman heeft laten weten voor niets minder dan vrijspraak te gaan in de zaak.

De uitspraak van de rechter volgt op 25 november.