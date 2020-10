De Reclame Code Commissie (RCC) heeft binnen een paar uur tijd al "tientallen klachten" ontvangen over de radiocommercial van het omstreden tijdschrift Gezond Verstand. Het spotje was woensdagochtend te horen op NPO Radio 1.

"Dit zijn opvallend veel klachten in zeer korte tijd", meldt de woordvoerder van de RCC aan ANP. "Normaal ontvangen we er zo'n zestig per dag."

Het secretariaat gaat de klachten in behandeling nemen en kijken of er een procedure wordt gestart. "Bij meerdere gelijkluidende klachten over één onderwerp wordt de meest representatieve gekozen en gaan we daarmee aan de slag. De andere klagers liften dan mee op die procedure."

Dit traject zal enkele weken in beslag nemen. Hierbij krijgt Gezond Verstand ook de ruimte om zich te verweren.

De STER, die de reclames op de publieke omroepen verzorgt, laat aan NU.nl weten niet over de inhoud van de commercials te gaan. "Wij zagen op dit moment geen aanleiding om de radiocommercial te weigeren. Reden daarvoor is dat het partijen vrijstaat hun denkbeelden uit te dragen (vrijheid van meningsuiting) zolang dat niet in strijd is met wet- en regelgeving of de goede smaak."

Hier kan dus verandering in komen als de RCC oordeelt dat de spot toch niet meer uitgezonden mag worden of dat het tijdschrift voortijdig wordt stopgezet.

Boekhandels bieden blad aan

In het tweede nummer van het tijdschrift, dat sinds woensdag te koop is en is opgezet door voormalig NRC-correspondent en emeritus hoogleraar Karel van Wolferen, wordt gesproken van "een kunstmatige pandemie". In het blad wordt gesteld dat mondkapjes bij kinderen voor hersenschade kunnen zorgen en dat COVID-19 ongeveer even dodelijk is als de griep.

Winkelketens Bruna en AKO lieten eerder weten het tijdschrift ondanks de controversiële inhoud aan te bieden en de wet na te leven. "Op het moment dat een uitgave door de rechter verboden wordt, zal de uitgever de distributie stoppen en wordt eventuele voorraad vernietigd", liet een woordvoerder van moederbedrijf Audax aan NU.nl weten. "In dat geval stoppen we met de verkoop van de desbetreffende titel."