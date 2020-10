Giel Beelen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn eigen radioshow moeten missen omdat zijn telefoon het heeft begeven. BNNVARA laat in een verklaring weten dat de omroep hierover in gesprek met de radio-dj zal gaan.

"Giels telefoon liet hem vorige week al in de steek, en heeft het vannacht helemaal begeven", aldus een woordvoerder van BNNVARA.

"Hierdoor heeft hij tot zijn spijt zijn show niet kunnen presenteren, wat we erg vervelend vinden voor zijn luisteraars. Natuurlijk spreekt BNNVARA hierover vandaag met Giel, maar over de inhoud hiervan doen we verder geen mededelingen."

Normaliter is het presentatieduo Rick van Velthuysen en Erik-Jan Rosendahl tot 4.00 uur in de nacht op de zender te horen. Zij bleven nu tot 6.00 uur aan het woord.

Beelen kwam in de nacht van donderdag op vrijdag ook al te laat voor zijn eigen uitzending, omdat hij zich verslapen had. De radio-dj kon toen nog de laatste dertig minuten van zijn show presenteren.